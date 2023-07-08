Кудряшов: «Готов на 60-70 процентов»

Вернувшийся в российский футбол после нескольких сезонов выступлений в турецком футболе Федор Кудряшов дал оценку своей игровой форме. Он признал, что его готовность пока что далека от идеала, но, в то же время, надеется наверстать упущенное благодаря своему опыту.

- Знаю, что нужно делать в предсезонке. Думаю, сейчас у меня примерно 60–70% готовности, - цитирует слова Кудряшова официальный сайт «Факела».

Напомним, что российский чемпионат начнется двадцать первого июля, в первом туре «Факел» сыграет на выезде с «Ростовом», но это будет в субботу, 22 июля.