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Кудряшов: «Готов на 60-70 процентов»

08 Июля 2023 • 23:06 Комментировать

Вернувшийся в российский футбол после нескольких сезонов выступлений в турецком футболе Федор Кудряшов дал оценку своей игровой форме. Он признал, что его готовность пока что далека от идеала, но, в то же время, надеется наверстать упущенное благодаря своему опыту.

- Знаю, что нужно делать в предсезонке. Думаю, сейчас у меня примерно 60–70% готовности, - цитирует слова Кудряшова официальный сайт «Факела».

Напомним, что российский чемпионат начнется двадцать первого июля, в первом туре «Факел» сыграет на выезде с «Ростовом», но это будет в субботу, 22 июля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Фёдор Кудряшов
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