​Кудряшов: «Соскучился по России»

Вернувшийся в российский футбол Федор Кудряшов не скрывает своей радости - он признался, что соскучился по нему после нескольких лет на чужбине, в чемпионате Турции. Напомним, что Кудряшов подписал контракт с воронежским «Факелом», который в прошлом сезоне вернулся в РПЛ после двадцатилетнего отсутствия и сумел отстоять свое место в высшей лиге.

- Я очень рад вернуться, соскучился по России, русскому народу и русской речи. Я очень рад быть здесь. Что касается Воронежа, то не успел сюда приехать, а много людей уже мне пожелали удачи в этом сезоне, - цитирует слова Кудряшова официальный сайт воронежского клуба.