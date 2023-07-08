Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Игроки ЦСКА были просто инертные, им было на все наплевать» эксклюзив

08 Июля 2023 • 20:45 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат товарищеского матча между ЦСКА и «Динамо» (0:5).

«Я был на стадионе и смотрел этот матч вживую. Я понял, что коллектив не настроен на серьезную игру. Все вышли расхлябанные и несобранные. А в игре уже не соберешься. Причем Федотов пытался настроить ребят на игру. «Динамовцы» были более целеустремленные, они боролись и атаковали. А наши были просто инертные, им было на все наплевать.

Да, произошла такая ситуация, но больше такого не повторится. На любую игру нужно выходить, как на последнюю. А выходить на игру и жалеть себя - это без толку. Смысл тогда играть? Но я не думаю, что разгромное поражение от «Динамо» - это тревожный звонок перед Суперкубком. Всё-таки тренировочный процесс идёт. А такая игра - это как раз назидание, чтобы больше такого не повторилось», - сказал Пономарёв.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Дивеев: «Медина не прощался с командой»
18:04 · Россия. Премьер-лига
​Думбия не сыграет во втором матче ЦСКА против «Динамо»
17:53 · Россия. Премьер-лига
​Отец Медины: «Знаю, что люди из «Спартака» выходили на Хесуса» эксклюзив
17:38 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты ЦСКА оскорбили Медину из-за трансфера в «Спартак»
17:32 · Россия. Премьер-лига
​Думбия не представляет себя в «Зените» или «Спартаке»
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Думбия получил серебряную медаль РПЛ, хотя давно не играет за ЦСКА видео
16:47 · Россия. Премьер-лига
​Карраскаль ответил на вопрос об уходе Медины в «Спартак»
16:35 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» исключили уход Лещука
16:17 · Россия. Премьер-лига
Лучшие на планете: Карасёв высоко оценил российские стадионы
16:10 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и «Акрон» проведут два матча
16:05 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв назвал стадион, который его сильнее всего впечатлил
16:05 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «В «Зените» у Васильева есть перспектива, а Клаудиньо не станет потерей» эксклюзив
15:45 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» разгромило ЦСКА в первой игре Братского кубка – 5:0
15:22 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко – о Медине в «Спартаке»: «В этом трансфере больше желания насолить клятому врагу»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​Уткин высказался о скором трансфере Медины из ЦСКА в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем