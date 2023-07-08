Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат товарищеского матча между ЦСКА и «Динамо» (0:5).

«Я был на стадионе и смотрел этот матч вживую. Я понял, что коллектив не настроен на серьезную игру. Все вышли расхлябанные и несобранные. А в игре уже не соберешься. Причем Федотов пытался настроить ребят на игру. «Динамовцы» были более целеустремленные, они боролись и атаковали. А наши были просто инертные, им было на все наплевать.

Да, произошла такая ситуация, но больше такого не повторится. На любую игру нужно выходить, как на последнюю. А выходить на игру и жалеть себя - это без толку. Смысл тогда играть? Но я не думаю, что разгромное поражение от «Динамо» - это тревожный звонок перед Суперкубком. Всё-таки тренировочный процесс идёт. А такая игра - это как раз назидание, чтобы больше такого не повторилось», - сказал Пономарёв.