Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от товарищеского матча с ЦСКА.

- Как вам игра «Динамо» в матче с ЦСКА?

- Мне очень понравился второй мяч, который забил Захарян. Шикарный был розыгрыш. Последовала суперпередача от Тюкавина, и Захарян сыграл здорово. Первые тридцать минут динамовцы выглядели не очень хорошо, а потом наоборот. Еще мне понравилась молодежь и те футболисты, которые претендуют на игру в основе. У «Динамо» они смотрелись поинтереснее, чем у ЦСКА. Получается, что у «бело-голубых» сейчас более конкурентоспособные ребята.

- Видны ли какие-то изменения в игре команды, которые уже внес Личка?

- Пока не могу сказать, что игра как-то отличается. Давайте подождем хотя бы завтрашнего матча. Сейчас не надо спешить с выводами, но я не могу сказать, что Личка пришел и все поменял. В любом случае, его футболистам нужно время, чтобы адаптироваться к тем требованиям, которые предъявляет новый тренер. Пока ничего нового я не увидел.

- Команда готова к старту сезона, если говорить о кондициях?

- Ребята тренируются недели две. За это время не успеть оптимально подготовиться. Если к началу чемпионата игроки наберут процентов 75 кондиций, это уже будет нормально. Остальные наберут через матчи.

- В команду вернулся Бальбуэна. Как это оцениваете?

- Это положительный момент. Бальбуэна – хороший центральный защитник, чего сейчас «Динамо» очень не хватает. В других линиях выбор достаточно хорош, а тут были проблемы.

- Большой плюс, что этот футболист уже адаптирован к «Динамо»?

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- Естественно. Хотя в команде новый тренер. Но он для всех сейчас новый.

- «Армейцы» разочаровали?

- Только вначале они смотрелись неплохо, а потом мне не понравились.

- Как отнеслись к вероятному переходу Медины в «Спартак»? Были удивлены?

- Человек всегда ищет, где лучше. Когда начинаются разговоры из разряда «я бы никогда не перешел куда-то», как недавно заявил зенитовец Дуглас Сантос, я этого не понимаю. Это жизнь, куда денешься? Ну, предложили Медине в «Спартаке» лучшие условия, почему он не должен уходить? Тут важнее, что для футболиста на первом месте: финансовые условия или игра.

- Зарплата у Медины в «Спартаке» вырастет в два раза, и играть он, наверняка, будет.

- Это самое главное. Сейчас многие игроки едут зарабатывать в ОАЭ и подобные страны. Бензема и другие ребята. Это можно понять. Люди должны думать о своей жизни, в том числе и после футбола. Осуждать Медину или кого-то другого я не имею права.

- А как вообще относитесь к обстановке в ЦСКА перед стартом сезона: ситуация с Мединой, у которого было недопонимание с Федотовым, переход Марио Фернандеса в «Зенит», которое вызвало большие вопросы. Это может сказаться на старте сезона для «армейцев»?

- В последние дни много поливали Фернандеса. Но это его выбор. Да, он долго играл в ЦСКА, обещал вернуться, но потом забрал свое слово. Это не говорит в его пользу. Но это вопрос финансов. В «Зените» он играть будет. Там позиция правого защитника не так сильна, и Марио вполне может на ней закрепиться. Тем более, в команде большая бразильская диаспора. Мне хотелось бы, чтобы все эти истории побыстрее забылись, тем более скоро у команды Суперкубок. Это уже отрезанные ломти. Что о них говорить? Надо искать новых ребят на эти позиции в ЦСКА, думать о перспективах.

- На старте у «Динамо» в соперниках дома «Краснодар», на выезде - «Крылья Советов» и «Зенит». Как оцените стартовый график?

- Многое будет зависеть от первого матча. Хотя два последних сезона «Динамо» начинало очень здорово, что при Шварце, что при Йокановиче. Провалы были во второй части, после перерыва. Надеюсь, что и на этот раз команда начнет не хуже предыдущих сезонов.

Елена Григорьевская