​Дивеев: «Медина не прощался с командой»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил вопрос о вероятном летнем трансфере Хесуса Медины в «Спартак».

«Медина не прощался с командой. Ничего не знаю о его переходе в «Спартак», - сказал Дивеев представителям СМИ после игры с «Динамо» в рамках Братского кубка, которую ЦСКА проиграл 0:5.

Хесусу Медине 26 лет. За полтора сезона в ЦСКА парагваец провёл 45 официальных игр, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.

Напомним, что фанаты ЦСКА скандировали оскорбительную кричалку в адрес Медины после субботнего матча против «Динамо».