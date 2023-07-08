​Думбия не сыграет во втором матче ЦСКА против «Динамо»

Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия не сыграет против «Динамо» во втором матче Братского кубка. Вторая игра между командами пройдёт в воскресенье, 9 июля, на «ВТБ Арене».

«Нет, только сегодня был предусмотрен мой выход на поле, я завтра буду просто присутствовать на игре как зритель», - сказал Думбия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Динамо» разгромило ЦСКА в субботу со счётом 5:0. «Бело-голубые» организовали три гола, а ещё два гола были присуждены команде по итогам челленджей в перерывах.

Добавим, что матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля.