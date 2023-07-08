Франциско Медина, отец полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, высказался для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» о ситуации футболиста.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил скорый трансфер Хесуса Медины в «Спартак». В субботу Медина не сыграл против «Динамо» в матче Братского кубка.

«Да, Хесус сегодня не играл. Я немного обеспокоен сложившейся ситуацией, как я понимаю, ЦСКА не против продать его. Знаю, что люди из «Спартака» выходили на Хесуса, они общались. Сейчас для меня ситуация не выглядит более ясной, чем вчера. Надеюсь, в ближайшее время всё будет понятно», - сказал Франциско Медина.