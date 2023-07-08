​Думбия не представляет себя в «Зените» или «Спартаке»

Марио Фернандес в ближайшее время станет игроком «Зенита». Защитник, который в течение десяти лет выступал за ЦСКА, переходит в питерский клуб, хотя ранее в интервью исключал такой вариант.

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия сказал, что узнал о переходе Фернандеса в «Зенит» из новостей. Ивуариец ответил на вопрос, мог ли бы он в своё время перейти в «Зенит» или «Спартак».

«Нет. Вообще не думал об этом», - сказал Думбия, чьи слова приводит на своих страницах sport24. «Только ЦСКА!» - добавил бывший игрок «армейцев».

Напомним, что Сейду Думбия в субботу получил серебряную медаль РПЛ, хотя не играет за ЦСКА с 2015 года.