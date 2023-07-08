Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от товарищеского матча с ЦСКА.

- Как вам игра «Динамо» в матче с ЦСКА?

- Результат неожиданный. Не думал, что так получится. Но это все-таки товарищеский матч. Много замен. Молодые ребята вышли. Кто-то ошибся, кто-то чего-то. Не надо придавать этому результату большое значение. Хотя для динамовских болельщиков это хорошо.

- Это придаст психологическую уверенность футболистам?

- Да. «Динамо» давно так много не забивало. Но эти матчи все равно шоу. Посмотрим, что будет завтра. Не думаю, что ЦСКА будет сильно интересовать счет. У него свои задачи. Там у «армейцев» много молодых ребят, как и у «Динамо». Вряд ли ЦСКА кинется отыгрывать пять голов. Будет хорошая игра. А сегодня пришло много зрителей. Это очень приятно. На таких матчах же нет паспорта болельщиков. Они просто зашли на стадион и спокойно смотрят футбол.

- Уже видны ли какие-то изменения в игре «Динамо», которые внес Личка?

- Конечно. Ребята бегут, накрывают, стараются отрабатывать и в атаке, и в обороне. Но видно, что пока команда не готова к сезону полностью. Еще рано. Личка только недавно пришел. Смолов пока не готов. Но за счет таких матчей ребята будут добирать. Это хорошая идея.

- У ЦСКА скоро Суперкубок, но кажется, команда пока тоже не готова. «Армейцы» вряд ли обыграют «Зенит»?

- Это так кажется. С «Зенитом» выйдут совсем другие футболисты, поэтому все будет по-другому.

- Но настроение в команде наверняка не самое лучшее на фоне последних новостей о Марио и Медине.

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- Ничего страшного. Сейчас Федотов им расскажет, кто есть кто. Все проанализирует, и все будет по-другому. А про Медину слишком много говорят. Если его продадут и заработают – будет нормально. А для Федотова, может, это просто не его футболист. Не считаю поступок Медины предательством. Кто-то из «Реала» в «Барселону» переходит и ничего страшного. Это бизнес. Хочет уходить, пусть уходит. Если бы клуб не хотел его отпускать, он бы не ушел. Это раньше такие ситуации были редкими, а сейчас - пожалуйста.

- Случай с Фернандесом больше удивил, чем с Мединой?

- Деньги никто не отменял.

- В «Динамо» вернулся Бальбуэна. Как это оцениваете?

- Пока никак. Посмотрим в чемпионате. Это сильный игрок, но все покажет сезон.

- На старте чемпионата у «Динамо» в соперниках дома «Краснодар», на выезде «Крылья Советов» и «Зенит». Как оцените такой график?

- Играть надо со всеми. Какая разница? Пусть набирают очки. Даже у «Зенита» их можно отнять. Он тоже ошибается.

Елена Григорьевская