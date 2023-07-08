Футболисты ЦСКА получили серебряные медали за второе место, занятое в чемпионате России в сезоне 2022/2023. Медаль получил и нападающий Сейду Думбия, который поучаствовал в субботней игре против «Динамо» в рамках Братского кубка. Соответствующее видео показала пресс-служба «армейцев».

В последний раз Думбия играл за ЦСКА на официальном уровне в 2015 году. Сейчас ивуарийцу 35 лет, но он уже успел завершить карьеру.

Напомним, что ЦСКА в субботу проиграл «Динамо» с результатом 0:5. В воскресенье, 9 июля, команды пересекутся снова – только уже на поле «ВТБ Арены».