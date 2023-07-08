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​В «Динамо» исключили уход Лещука

08 Июля 2023 • 16:35 Комментировать

Голкипер Игорь Лещук не покинет «Динамо» в летнее трансферное окно. Об этом рассказал Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров московского клуба.

«У нас укомплектована вратарская позиция. Поэтому мы с этими вратарями заходим в новый сезон. Лещук не покинет «Динамо», - высказался Гафин, чьи слова приводит ТАСС.

27-летний Лещук провёл за первую команду «Динамо» 39 матчей. В них голкипер пропустил 43 мяча.

Для «Динамо» новый сезон будет открываться в пятницу, 21 июля. В этот день команда Марцела Лички сыграет против «Краснодара» в стартовом туре Российской премьер-лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук Дмитрий Гафин трансферы футбола - лето 2023
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