​В «Динамо» исключили уход Лещука

Голкипер Игорь Лещук не покинет «Динамо» в летнее трансферное окно. Об этом рассказал Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров московского клуба.

«У нас укомплектована вратарская позиция. Поэтому мы с этими вратарями заходим в новый сезон. Лещук не покинет «Динамо», - высказался Гафин, чьи слова приводит ТАСС.

27-летний Лещук провёл за первую команду «Динамо» 39 матчей. В них голкипер пропустил 43 мяча.

Для «Динамо» новый сезон будет открываться в пятницу, 21 июля. В этот день команда Марцела Лички сыграет против «Краснодара» в стартовом туре Российской премьер-лиги.