Лучшие на планете: Карасёв высоко оценил российские стадионы

Известный российский арбитр Сергей Карасёв, который ранее регулярно работал на международных матчах, высказался на тему стадионов.

По словам Карасёва, в Европе мало новых стадионов. Арбитр считает, что 80% европейских стадионов являются старыми.

«Бывают некомфортные раздевалки, подтрибунные помещения, сам фасад. В Российской премьер-лиге прямо сейчас самые комфортные, удобные и современные стадионы на планете», - сказал Карасёв, чьи слова приводит Legalbet.

Арбитр добавил, что после чемпионата мира – 2018 он нигде не видел лучших стадионов, чем в России.

Карасёв назвал стадион, который его сильнее всего впечатлил