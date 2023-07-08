«Спартак» и «Акрон» проведут два матча

В субботу в рамках подготовки к сезону 2023/2024 встретятся «Спартак» и «Акрон». Команды проведут не один, а сразу два матча. Первый начнётся в 17:00 по московскому времени, а второй – в 18:50. Каждый матч будет состоять из двух таймов по 35 минут. Об этом рассказывает пресс-служба «красно-белых».

Следить за первым матчем между «Спартаком» и «Акроном» можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

Отметим, что первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Спартак» проведёт 23 июля – против «Оренбурга» на своём поле.