Арбитр Карасёв назвал стадион, который его сильнее всего впечатлил

Известный российский арбитр Сергей Карасёв ответил на вопрос. Его попросили назвать лучший стадион, на котором ему приходилось работать.

«Конечно, от «Уэмбли» я получил незабываемые впечатления. Там я работал как резервный арбитр, и поэтому моя мечта ещё не реализована, чтобы отсудить матч главным», - сказал Карасёв, чьи слова приводит на своих страницах Legalbet.

Стоит сказать, что ранее Сергей Карасёв регулярно получал назначения на матчи турниров УЕФА. Всё изменилось после того, как в начале 2022 года в отношении российского футбола были введены санкции. При этом недавно стало известно, что Карасёв получил приглашение на сбор судей УЕФА.

Отметим, что в 2021 году Карасёв работал на матче за Суперкубок УЕФА.