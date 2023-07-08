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Арбитр Карасёв назвал стадион, который его сильнее всего впечатлил

08 Июля 2023 • 16:05 Комментировать

Известный российский арбитр Сергей Карасёв ответил на вопрос. Его попросили назвать лучший стадион, на котором ему приходилось работать.

«Конечно, от «Уэмбли» я получил незабываемые впечатления. Там я работал как резервный арбитр, и поэтому моя мечта ещё не реализована, чтобы отсудить матч главным», - сказал Карасёв, чьи слова приводит на своих страницах Legalbet.

Стоит сказать, что ранее Сергей Карасёв регулярно получал назначения на матчи турниров УЕФА. Всё изменилось после того, как в начале 2022 года в отношении российского футбола были введены санкции. При этом недавно стало известно, что Карасёв получил приглашение на сбор судей УЕФА.  

Отметим, что в 2021 году Карасёв работал на матче за Суперкубок УЕФА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Уэмбли Сергей Карасёв
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