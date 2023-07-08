Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил будущее в санкт-петербургском «Зените» 19-летнего защитника Дмитрия Васильева, а также бразильских полузащитников 25-летнего Маркуса Вендела и 26-летнего Клаудиньо.

- «Црвена Звезда», конечно, хороший соперник, посерьёзнее «Нефтчи». Поэтому «Зениту» во втором туре Кубка PARI Премьер было тяжеловато. Приятно, что хорошо сыграл молодой Васильев. Видно, что это мальчик футбольный. Не знаю, как у него пойдёт в дальнейшем, но у него есть перспектива при добросовестном отношении к работе и тренировочному процессу, если ему будут доверять. Пока, мне кажется, Семак всё-таки надеется на Васильева, и хотелось бы, чтобы он действительно заиграл.

Бразильцы? Мне кажется, их нельзя держать в команде больше двух. А то они много ходят, рассказывают и учат всех. У «Зенита» гораздо больше возможностей варьировать состав по сравнению с другими клубами. Моё мнение, что Вендел значимый игрок, а Клаудиньо, если уйдёт, я думаю, потерей вообще не станет. Он непонятный игрок. Говорят, он такой техничный на тренировках, но я не видел, чтобы он вытягивал какие-то игры. Я не беру расчёт те матчи, где «Зенит» восемь голов забивает. Вот Малком и Вендел выделяются, они много для результата «Зенита» делают.