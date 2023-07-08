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Гендиректор «Сассуоло» Карневали: «Рожерио в «Спартаке»? Это не более чем слухи» эксклюзив

08 Июля 2023 • 15:52 Комментировать

Генеральный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Рожерио да Силвы в московский «Спартак».

«Спартак» хочет купить Рожерио? На данный момент это не более чем слухи. Предложения из России к нам пока не поступало», – коротко ответил Карневали.

Напомним, 25-летний Рожерио провёл уже 6 сезонов в итальянской Серии А в составе «Сассуоло». Бразильский защитник в минувшем розыгрыше чемпионата отметился тремя результативными передачами. Ранее агент да Силвы тоже опроверг слухи о переходе своего клиента в «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сассуоло Джованни Карневали Рожерио да Силва трансферы футбола - лето 2023
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