Генеральный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Рожерио да Силвы в московский «Спартак».

«Спартак» хочет купить Рожерио? На данный момент это не более чем слухи. Предложения из России к нам пока не поступало», – коротко ответил Карневали.

Напомним, 25-летний Рожерио провёл уже 6 сезонов в итальянской Серии А в составе «Сассуоло». Бразильский защитник в минувшем розыгрыше чемпионата отметился тремя результативными передачами. Ранее агент да Силвы тоже опроверг слухи о переходе своего клиента в «Спартак».