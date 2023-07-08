​«Динамо» разгромило ЦСКА в первой игре Братского кубка – 5:0

В субботу ЦСКА и «Динамо» проводили матч в рамках так называемого Братского кубка, приуроченного к столетию спортивных сообществ. Команда Марцела Лички разгромила «армейцев» на их полесо счётом 5:0. Авторами голов стали Ярослав Гладышев, Арсен Захарян иАндрей Мазурин. Ещё два балла «динамовцы» заработали в перерывах по итогам челленджей. Игра проходила в формате с тремя таймами по полчаса.

В воскресенье, 9 июля, «Динамо» и ЦСКА сыграют снова – только теперь уже на поле «ВТБ Арены».

Добавим, что матчи первого тура чемпионата России сезона 2023/2024 пройдут с 21 по 23 июля включительно.