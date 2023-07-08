​Червиченко – о Медине в «Спартаке»: «В этом трансфере больше желания насолить клятому врагу»

Андрей Червиченко, который в своё время занимал пост президента «Спартака», высказался о скором переходе в клуб Хесуса Медины из ЦСКА. Ранее рулевой «армейцев» Владимир Федотов, подтвердил трансфер парагвайца.

«В этом трансфере больше желания насолить клятому врагу. Если не получается их обогнать в спортивном плане, то обойти хотя бы на этом маленьком повороте. Цена тоже серьёзная», - сказал Червиченко, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Продолжая оценивать этот трансфер, Червиченко сказал, что прямо сейчас у него больше скептицизма, нежели оптимизма.

Хесусу Медине 26 лет. В ЦСКА парагвайский полузащитник провёл полтора сезона.