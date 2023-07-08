​Уткин высказался о скором трансфере Медины из ЦСКА в «Спартак»

Известный журналист Василий Уткин поделился своими мыслями о скором переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак». По мнению Уткина, общество перегибает палку, когда оценивает этот трансфер с точки зрения выбора между «игрой за эмблему» и «игрой за деньги».

«Парень год (ну, чуть больше) назад слыхом не слыхал ни про «Спартак», ни про ЦСКА. Он и ехал играть за деньги. Спрашивается, что тут дурного. ЦСКА на нём неплохо поднял», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Также Уткин вспомнил слова Анхеля ди Марии. Аргентинец как-то допускал свой переход в «Барселону», хотя он выступал за «Реал». Ди Мария тогда сказал, что как воспитанник «Росарио Сентраль» он не стал бы играть за «Ньюэллс Олд Бойз», а всё остальное для него – работа.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил трансфер Хесуса Медины в «Спартак».