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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА потерял Агапова из-за травмы

08 Июля 2023 • 14:55 Комментировать

В субботу ЦСКА и «Динамо» проводят матч в рамках Братского кубка. По ходу первого тайма травму получил защитник «армейцев» Илья Агапов. Рулевому ЦСКА Владимиру Федотову пришлось в срочном порядке делать замену и выпускать на поле Кирилла Набабкина.

В ближайшее время ЦСКА наверняка расскажет о состоянии 22-летнего Агапова. Следите за новостями.

А за событиями на поле в матче ЦСКА – «Динамо» можно следить в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Добавим, что Илья Агапов выступает за ЦСКА с зимы. Защитник перебрался в московский клуб из «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Илья Агапов
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