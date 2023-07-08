​ЦСКА потерял Агапова из-за травмы

В субботу ЦСКА и «Динамо» проводят матч в рамках Братского кубка. По ходу первого тайма травму получил защитник «армейцев» Илья Агапов. Рулевому ЦСКА Владимиру Федотову пришлось в срочном порядке делать замену и выпускать на поле Кирилла Набабкина.

В ближайшее время ЦСКА наверняка расскажет о состоянии 22-летнего Агапова. Следите за новостями.

А за событиями на поле в матче ЦСКА – «Динамо» можно следить в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Добавим, что Илья Агапов выступает за ЦСКА с зимы. Защитник перебрался в московский клуб из «Пари НН».