​Думбия готов поработать в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия ответил на вопрос, хотел ли бы он поработать в московском клубе на какой-либо должности.

«Я был бы рад, ведь именно здесь я писал свою историю как футболист. Было бы приятно приехать и работать, если, конечно, меня пригласят», - сказал Думбия, чьи слова приводит «РИА Новости».

В качестве футболиста Думбия провёл за ЦСКА 150 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 95 голов и 36 результативных передач на партнёров.

В субботу ЦСКА играет против «Динамо» в Братском кубке. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.