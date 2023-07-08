​Дуглас Сантос: «Лига чемпионов была главным фактором, побудившим меня приехать в «Зенит»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос признался, что главным фактором при принятии решения о трансфере в питерский клуб для него была возможность выступать в Лиге чемпионов.

«Мы всегда хотим играть в Лиге чемпионов. Это было главным фактором, побудившим меня приехать сюда. Нам нужно выбраться из этой ситуации», - сказал Сантос, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Дуглас Сантос играет за «Зенит» с лета 2019 года после трансфера из «Гамбурга». В 145 матчах за «сине-бело-голубых» бразилец забил четыре гола и отдал 26 голевых передач на партнёров.

Напомним, что в начале 2022 года на российский футбол были наложены санкции, и клубы РПЛ сейчас не играют в еврокубках.