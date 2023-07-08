Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг бывшего и нынешнего игроков московского ЦСКА Марио Фернандеса и Хесуса Медины, которые близки к переходам в «Зенит» и «Спартак» соответственно.

- Марио Фернандеса и Медину объединяет то, что они оба клялись, что в России будут играть только за ЦСКА, а теперь переходят к основным конкурентам клуба – в «Зенит» и даже в «Спартак». Но к Медине, наверно, всё равно будет меньше вопросов. Фернандес больше поиграл в России, болельщики ЦСКА сильнее его любили.

Как говорят, век футболиста короток. Где он востребован, туда он и идёт. Просто не нужно изначально разбрасываться громкими фразами, что ты точно не пойдёшь в какую-то другую команду. Потому что ты не знаешь, как будет продолжаться твоя карьера. Сегодня ты играешь здесь, а завтра становишься тут не нужен, тебя зовут в другой клуб, и ты идёшь играть уже туда. Это твоя профессия, твоё ремесло.

Теперь Фернандесу и Медине нужно что-то придумывать, искать аргументы, как объясниться. Тем более они публичные личности, за которыми следят тысячи и миллионы болельщиков. Каждое их слово воспринимается остро. Нынешние переходы точно не добавят к ним уважения.

Будут ли репутационные потери у ЦСКА? Я думаю, «армейцы» могут компенсировать это какими-то трансферами на вход. Фернандес не играл за ЦСКА на протяжении года, поэтому его сейчас нельзя назвать потерей в плане игры команды. У Медины, как я понял, возникли сложности с тренером, хоть он и играл, забивал. Раз руководство поддерживает Федотова в этом вопросе, значит, оно доверяет ему и видит дальнейшее развитие с его помощью. Не зря он привёл команду ко второму месту в чемпионате и был признан лучшим тренером сезона в РПЛ.

Перед ЦСКА сейчас стоит задача правильно обставить всё в медийном поле. Не думаю, что «армейский» клуб понесёт какие-то значимые репутационные потери. Они скорее у самих игроков будут. Я, допустим, больше ожидаю обструкцию в сторону Фернандеса. Он дольше играл за ЦСКА, и болельщики знают его больше, чем Медину.