​Сычёв высказался об игре Дзюбы за «Локомотив»

С февраля нападающий Артём Дзюба выступает за «Локомотив». Комментарий по поводу игры 34-летнего Дзюбы дал бывший футболист «железнодорожников» Дмитрий Сычёв.

«Конечно, Дзюба улучшил игру. Его статистика говорит сама за себя - 8 мячей в 11 матчах. Он очень пришёлся ко двору, забил много важных голов и отдал много важных передач. Самое главное, что он играет важную роль в стратегии Галактионова», - сказал Сычёв, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Сычёв отметил, что Дзюба и Галактионов смогли найти общий язык. При этом, по словам экс-игрока «Локомотива», только будущий сезон покажет, насколько этот «Локомотив» конкурентоспособен на длинной турнирной дистанции.

Первый матч сезона 2023/2023 «Локомотив» проведёт 22 июля – против «Рубина» на своём поле.