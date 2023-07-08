​Сычёв отметил прогресс Карпина

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сычёв отметил прогресс Валерия Карпина, тренирующего «Ростов» и сборную России.

«То, что Карпин растёт - это факт. При нём прогрессируют молодые игроки, и команда не с самыми большими возможностями до последних матчей создавала очень серьёзную конкуренцию ведущим клубам. Разве это не показатель?» - сказал Сычёв, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» завершил прошлый чемпионат России на четвёртой позиции. Выше команды Валерия Карпина финишировали «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

Следующий чемпионат России стартует уже скоро. «Ростов» в первом туре будет играть против «Факела» на своём поле 23 июля.