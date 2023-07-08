​Сычёв: «Спартак» всегда - это электрический стул»

Исполнительным директором «Спартака» стал Сергей Белых, который ранее работал в хоккейном «Авангарде». Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сычёв.

«Он многое сделал в «Авангарде». Но ему нужно приготовиться к очень серьёзному стрессу. Потому что «Спартак» всегда - это электрический стул. Давление огромное, болельщиков очень много по всей стране», - сказал Сычёв, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Сычёв также отметил, что к каждому решению и действию Белых в «Спартаке» будет приковано серьёзное внимание.

Добавим, что первый матч сезона 2023/2024 «Спартак» проведёт 23 июля – против «Оренбурга» на своём поле. Прошлый чемпионат команда Гильермо Абаскаля завершила на третьей позиции, пропустив вперёд «Зенит» и ЦСКА.