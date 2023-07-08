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​Тренер ЦСКА Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак»

08 Июля 2023 • 13:43 Комментировать

В обозримом будущем полузащитник Хесус Медина сменит ЦСКА на «Спартак». Перед игрой Братского кубка против «Динамо» рулевой московских «армейцев» Владимир Федотов подтвердил этот трансфер.

«Он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд», - сказал Федотов, чьи слова приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Ранее в прессе появилась информация о том, что трансфер 26-летнего Медины в «Спартак» будет оформлен в начале следующей недели.

За ЦСКА Хесус Медина играл с января 2022 года. Портал transfermarkt оценивает 26-летнего парагвайца в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Федотов Хесус Медина трансферы футбола - лето 2023
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