«Галатасарай» отреагировал на информацию об интересе к Шиманьски

Коскун Гульбахар, который является директором по связям с общественностью в стамбульском «Галатасарае», прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику московского «Динамо» Себастиану Шиманьски.

«Мне об этом неизвестно», - заявил представитель клуба в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

В минувшем сезоне Шиманьски на правах аренды выступал за роттердамский «Фейеноорд». Хавбек принял участие в 40 матчах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Себастиана составляет 18 миллионов евро.