​В «Динамо» рассказали об интересе к Захаряну

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян интересен другим клубам. Об этом сообщил Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «бело-голубых».

«Есть много интереса, как обычно, по поводу Арсена. Но он на сегодняшний день игрок «Динамо», так же как и все остальные футболисты, в поте лица работает на тренировках», - высказался Гафин, чьи слова приводит ТАСС.

Действующий контракт Арсена Захаряна с «Динамо» рассчитан ещё на один сезон. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 20-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Напомним, что в конце лета прошлого года интерес к Захаряну проявлял «Челси». Тогда сообщалось, что сделка не была оформлена из-за проблем с переводом средств в условиях санкций.