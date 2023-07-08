Гафин: «Личка взялся за работу, игроки уезжают с базы в семь вечера»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался насчет подготовки команды к следующему сезону.

«Марцел Личка активно взялся за работу. Футболисты начинают на базе свой рабочий день в 8 утра. Уезжают с базы в 7 вечера. Ведем активную подготовку к новому сезону», - цитирует Гафина издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне «Динамо» выступило неудачно в Российской премьер-лиге, заняв лишь девятое место. По завершении кампании пост главного тренера столичного коллектива занял чешский специалист Марцел Личка, который в минувшем сезоне возглавлял «Оренбург».