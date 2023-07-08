Гафин: «Бальбуэна остаётся в «Динамо», он будет отрабатывать контракт»

Дмитрий Гафин, член совета директоров московского «Динамо», высказался касательно будущего в команде защитника Фабиана Бальбуэны.

«Он остается в «Динамо». У него контракт, он будет этот контракт отрабатывать. Мы рассчитываем на него в следующем сезоне абсолютно точно», - приводит «Спорт-Экспресс» слова представителя столичного клуба.

На этой неделе «Динамо» объявило о возвращении парагвайского футболиста. Летом 2022 года Бальбуэна приостановил трудовое соглашение с московским клубом и перебрался в «Коринтианс».

По итогам прошлого сезона «бело-голубые» финишировали на девятом месте в турнирной таблице.