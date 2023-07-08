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Кобелев: «Бальбуэна - усиление для «Динамо» эксклюзив

08 Июля 2023 • 13:21 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возвращении защитника Фабиана Бальбуэны в московский клуб.

- Вы рады возвращению Бальбуэны в клуб?

- Конечно, он не европеец и не испытывал огромного давления со стороны своих близких и со стороны своей федерации футбола, так что вполне мог не приостанавливать контракт. В любом случае он вернулся, а это усиление для «Динамо». Если он сейчас находится в хороших кондициях, то точно поможет команде.

- Теперь клубу не нужны центральные защитники?

- Мне сложно ответить на этот вопрос. Это дело руководства и тренерского штаба.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев Фабиан Бальбуэна
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