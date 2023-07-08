​Кураньи выбрал лучшего игрока в «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Кевин Кураньи ответил на вопрос, кто является лучшим игроком московской команды прямо сейчас.

«Сложный вопрос, много топовых футболистов. Но, наверное, Захарян», - сказал Кураньи, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В субботу «Динамо» проведёт матч Братского кубка против ЦСКА. Футболисты и зрители услышат стартовый свисток в 13:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Напомним, что Кевин Кураньи выступал за «Динамо» в 2010-2015 годах. В 151 матче за клуб немец забил 56 голов и отдал 24 результативных паса на партнёров.