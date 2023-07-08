Непомнящий - о Медине в «Спартаке»: «Сыграл денежный вопрос, в этом вся сущность легионеров»

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше или больше денег. Уверен, здесь сыграл денежный вопрос. В этом вся сущность легионеров», - приводит слова тренера издание «Чемпионат».

Медина пополнил ряды ЦСКА в январе прошлого года, подписав контракт до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний парагвайский хавбек провел 25 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и семь голевых передач.