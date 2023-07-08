Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о продолжении карьеры 26-летнего защитника Фёдора Кудряшова в «Факеле».

«Кудряшов… Где он играл-то сейчас? Он в Турции играл! Я забыл уже про него, думал, закончил уже. Для «Факела» это нормально. Я даже не удивлюсь, если Серёга Игнашевич вернётся и будет играть (смеётся). Он это не сделает, потому что с «Балтикой» всё сложилось удачно. Но если бы он сейчас был, грубо говоря, на 5-7 месте в ФНЛ, то спокойно мог вернуться и сказать, что будет играть. Это в шутку, конечно, но в защите поиграть, что тут такого? Выбил в бровку и всё, тем более здесь ничего такого. А про «Факел», команде такие защитники нужны, считаю», — сказал Мостовой.

«Факел» 5 июля объявил о переходе 36-летнего Кудряшова в клуб на правах свободного агента. Ранее игрок защищал цвета турецкого «Антальяспора». Однако из-за травм Кудряшов в прошлом сезоне сыграл лишь 15 матчей, а в конце сезона клуб не стал продлевать с ним контракт.