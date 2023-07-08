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​Не из-за трансфера в «Спартак»: В ЦСКА назвали причину отсутствия Медины в заявке

08 Июля 2023 • 13:04 Комментировать

В субботу ЦСКА сыграет против «Динамо» в Братском кубке. Врач «армейцев» Олег Безуглов по обыкновению рассказал о футболистах, которые имеют проблемы со здоровьем. Видео со словами врача пресс-служба ЦСКА опубликовала в телеграм-канале.

«Недоступными по медицинским показателям будут Обляков, Кучаев и Мойзес. Все они тренируются интенсивно, сегодня у них день большой нагрузки на поле. Надеемся, что к игре на Суперкубок они будут полностью готовы. И в последние дни по индивидуальной программе работал Медина», - сказал Безуглов.

Стоит сказать, что накануне в прессе появилась информация о скором трансфере Хесуса Медины в «Спартак». Сообщалось, что сделка может быть оформлена в начале следующей недели.

Матч ЦСКА – «Динамо» стартует в 13:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков Константин Кучаев Хесус Медина Мойзес
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