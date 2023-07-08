​«Галатасарай» может перебить предложение «Фенербахче» по динамовцу Шиманьски

Полузащитник Себастиан Шиманьски, права на которого принадлежат московскому «Динамо», может продолжить карьеру в Турции. «Фенербахче» предлагает за 24-летнего поляка 10 миллионов евро. В то же время «Галатасарай» может перебить предложение своего конкурента, о чём рассказывает телеграм-канал «Ложа прессы».

Отметим, что прошлый сезон Себастиан Шиманьски провёл в нидерландском «Фейеноорде». Команда стала чемпионом страны, а Шиманьски в 40 матчах забил 10 голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Шиманьски в 18 миллионов евро.