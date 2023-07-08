Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков – переходе Кудряшова в «Факел»: «Думаю, правильно поиграть там один-два сезона и завершить карьеру» эксклюзив

08 Июля 2023 • 13:15 Комментировать

Бывший защитник «Ростова» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход защитника Фёдора Кудряшова в «Факел».

«Почему нет? Фёдор - футболист уже не молодой, карьера подходит к концу, и стоит учесть, что он давно не играл из-за травмы. Понятно, что спроса на Кудряшова не было со стороны наших грандов: «Зенита», «Локомотива» или «Спартака». Поэтому перешёл в «Факел», в футбольный город, где классная атмосфера. Я думаю, правильно поиграть там и завершить карьеру. Считаю, что год-два ему поиграть можно, это нормальный выбор, и в руководстве Самедов, Асхабадзе. Поэтому Кудряшова они знают и помогли состояться этому переходу», — сказал Дьяков.

«Факел» 5 июля объявил о переходе 36-летнего Кудряшова в клуб на правах свободного агента. Ранее игрок защищал цвета турецкого «Антальяспора». Однако из-за травм Кудряшов в прошлом сезоне сыграл лишь 15 матчей, а в конце сезона клуб не стал продлевать с ним контракт.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Фёдор Кудряшов Виталий Дьяков Антальяспор РПЛ трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
14:55 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА потерял Агапова из-за травмы
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Думбия готов поработать в ЦСКА
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Дуглас Сантос: «Лига чемпионов была главным фактором, побудившим меня приехать в «Зенит»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «В отличие от Марио Фернандеса и Медины, у ЦСКА репутационных потерь не будет» эксклюзив
14:18 · Россия. Премьер-лига
​Сычёв высказался об игре Дзюбы за «Локомотив»
14:04 · Россия. Премьер-лига
​Сычёв отметил прогресс Карпина
13:57 · Россия. Премьер-лига
​Сычёв: «Спартак» всегда - это электрический стул»
13:43 · Россия. Премьер-лига
​Тренер ЦСКА Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак»
13:41 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» отреагировал на информацию об интересе к Шиманьски
13:39 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» рассказали об интересе к Захаряну
13:34 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Личка взялся за работу, игроки уезжают с базы в семь вечера»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Бальбуэна остаётся в «Динамо», он будет отрабатывать контракт»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Бальбуэна - усиление для «Динамо» эксклюзив
13:12 · Россия. Премьер-лига
​Кураньи выбрал лучшего игрока в «Динамо»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий - о Медине в «Спартаке»: «Сыграл денежный вопрос, в этом вся сущность легионеров»
Все новости
Рекомендуем