Бывший защитник «Ростова» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход защитника Фёдора Кудряшова в «Факел».

«Почему нет? Фёдор - футболист уже не молодой, карьера подходит к концу, и стоит учесть, что он давно не играл из-за травмы. Понятно, что спроса на Кудряшова не было со стороны наших грандов: «Зенита», «Локомотива» или «Спартака». Поэтому перешёл в «Факел», в футбольный город, где классная атмосфера. Я думаю, правильно поиграть там и завершить карьеру. Считаю, что год-два ему поиграть можно, это нормальный выбор, и в руководстве Самедов, Асхабадзе. Поэтому Кудряшова они знают и помогли состояться этому переходу», — сказал Дьяков.

«Факел» 5 июля объявил о переходе 36-летнего Кудряшова в клуб на правах свободного агента. Ранее игрок защищал цвета турецкого «Антальяспора». Однако из-за травм Кудряшов в прошлом сезоне сыграл лишь 15 матчей, а в конце сезона клуб не стал продлевать с ним контракт.