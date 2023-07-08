ЦСКА и «Динамо» назвали составы на матч Братского кубка

Сегодня, 8 июля, состоится поединок между московскими ЦСКА и «Динамо» в рамках розыгрыша Братского кубка. Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на предстоящую встречу.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Зделар, Мухин, Ермаков, Чалов, Заболотный.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Маричаль, Фернандес, Даса, Фомин, Захарян, Зазвонкин, Нгамале, Гладышев, Тюкавин.

Московское дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 13:30 по местному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Lveresult.ru.