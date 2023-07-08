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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пуцко рассказал о целях «Балтики» на сезон

08 Июля 2023 • 12:25 Комментировать

Защитник калининградской «Балтики» Александр Пуцко рассказал о своих и командных целях на следующий сезон.

«Перезагрузились, но не успели растерять форму. Сразу приступили к нагрузкам. Перед собой ставлю цели хорошо играть и не получать травмы. А для команды - закрепиться в РПЛ», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В минувшем розыгрыше первого дивизиона «Балтика» финишировала на втором месте и завоевала прямую путевку в Премьер-лигу. В стартовом туре нового сезона чемпионата России команда из Калининграда встретится с «Сочи». Поединок состоится 23 июля и начнется в 20:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Александр Пуцко
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