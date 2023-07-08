Пуцко рассказал о целях «Балтики» на сезон

Защитник калининградской «Балтики» Александр Пуцко рассказал о своих и командных целях на следующий сезон.

«Перезагрузились, но не успели растерять форму. Сразу приступили к нагрузкам. Перед собой ставлю цели хорошо играть и не получать травмы. А для команды - закрепиться в РПЛ», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В минувшем розыгрыше первого дивизиона «Балтика» финишировала на втором месте и завоевала прямую путевку в Премьер-лигу. В стартовом туре нового сезона чемпионата России команда из Калининграда встретится с «Сочи». Поединок состоится 23 июля и начнется в 20:00 по столичному времени.