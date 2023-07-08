Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Хесус Медина перейдёт в «Спартак» из ЦСКА.

«Это точно усиление для «Спартака». Не знаю, почему ЦСКА его отдает. Но в конце прошлого сезона Медина уже играл мало. Ему было не совсем комфортно. У иностранцев все быстро - сразу звонок агенту, когда что-то не устраивает. Думаю, он искал команду ещё по ходу прошлого сезона.

Медина, скорее всего, был недоволен игровым временем и позицией на поле. Его постоянно ставили в разные места. Могу объяснить, почему Медина выбрал именно «Спартак» сейчас. Ему, наверняка, понравилась Москва. Также тут испаноговорящий тренер, что тоже удобно для него. Этот переход выгодный для всех: для «Спартака» усиление, а ЦСКА деньги заработал. Посмотрим, что теперь покажет Хесус», - сказал Мостовой.