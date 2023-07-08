Кураньи дал прогноз на результат «Динамо» в новом сезоне РПЛ

Экс-форвард сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал выступление «бело-голубых» в прошлом сезоне, а также поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Последний сезон был сложный для «Динамо». Но у команды хорошие игроки, я верю в успешный сезон. Верю, что «Динамо» может попасть в тройку», - передает слова Кураньи издание Sport24.

По итогам прошлого сезона динамовцы финишировали на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В первом туре нового розыгрыша чемпионата страны, который стартует 21 июля, подопечные Марцела Лички встретятся с «Краснодаром».