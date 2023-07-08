Медина – первый за 29 лет: Кого «Спартак» забирал из ЦСКА ранее

Хесус Медина переходит из ЦСКА в «Спартак». Это первый прямой трансфер в этом направлении почти за 30 лет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает предшественников парагвайца.

В пятницу появилась информация, что Хесус Медина всё же переходит из ЦСКА в «Спартак». Это первый переход по этому маршруту с 1994 года! Да и вообще за всю историю футбола трансферов из стана «армейцев» к «красно-белым» было не так уж и много. Речь, конечно, идёт о прямых переходах взрослых футболистов. Так-то можно вспомнить, что Михаил Игнатов перебрался в «Спартак» из ЦСКА, но в юном возрасте.

Валерий Масалитин – последний «перебежчик»

Последним до Медины футболистом, который напрямую перебрался из ЦСКА в «Спартак», был Валерий Масалитин. Зимой 1993 года он вернулся в «армейский» клуб из чешской «Сигмы», а уже через год отправился в «Спартак». Правда, этот период карьеры у форварда был не слишком успешным. В апреле 1994-го в двух турах подряд он забил 5 голов (1 – в ворота «Динамо» и 4 – самарским «Крыльям Советов»), но больше за подопечных Романцева он не отличался, да и всего провёл 10 матчей. В 1996-м Масалитин покинул «Спартак».

Активная фаза переходов в конце 80-х и начале 90-х

Летом 1988 года в «Спартак» перебрался воспитанник ЦСКА Михаил Ерёмин. Однако в составе «красно-белых» он пробыл всего полгода, не сыграл ни одного матча, вернулся в родной клуб и выиграл с ним чемпионат СССР.

Зимой 1990-го из ЦСКА в «Спартак» перебрался Валерий Попович. Форвард принял участие в легендарном матче против «Реала» в Кубке чемпионов, когда наш клуб победил на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 3:1. Однако в целом в «Спартаке» он играл не слишком здорово, проведя менее 20 матчей за 2 года, после чего уехал в Финляндию.

В 1991-м из ЦСКА в «Спартак» перебрался полузащитник Игорь Козлов. Он также провёл в составе «красно-белых» два года, но на поле появился всего 4 раза, хотя и успел однажды отличиться в поединке последнего розыгрыша Кубка СССР.

Успешный переход

Были, конечно, и успешные для «Спартака» подписания из ЦСКА. В 1985-м «красно-белым» стал воспитанник «армейцев» Борис Кузнецов. Первый же сезон получился для него сверхудачным, и его называли лучшим защитником в списке «33 лучших». В 1987-м Кузнецов помог «Спартаку» выиграть чемпионат СССР. Через год защитник покинул команду, но уже в 1989-м Олег Романцев позвал его обратно уже из «Ротора», и Кузнецов вновь помог «красно-белым» выиграть чемпионат.

«Спартак» – ЦСКА – «Спартак»

Было несколько историй, когда футболист переходил из «Спартака» в ЦСКА, а потом возвращался. Вячеслав Амбарцумян начинал в стане «красно-белых» в 1958 году, но спустя два года перебрался в ЦСКА. В составе «армейцев» атакующий полузащитник раскрылся и в 1963-м вернулся в «Спартак». На этот раз Амбарцумян сумел пробиться в основной состав, став важным звеном. В составе «красно-белых» он выиграл чемпионат и трижды побеждал в розыгрыше Кубка СССР.

Виктор Папаев с 1968-го по 1973 год провёл в составе «красно-белых» более ста матчей, но затем перебрался на один сезон в ЦСКА. После этого Папаев вернулся в «Спартак» и провёл ещё два сезона.

В «Спартаке» Папаев успел пересечься с Владимиром Букиевским. Защитник с 1972-го по 1979-й много играл за «красно-белых», после чего на два сезона отправился в ЦСКА. В 1982-м Букиевский покинул «армейцев» и вернулся в родной клуб, где уже не был основным и вскоре ушёл навсегда.

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Извилистый путь был у великого «армейского» вратаря Бориса Разинского. Он начинал в ЦСКА (тогда клуб именовался иначе), но после расформирования оказался в «Спартаке». За «красно-белых» Разинский почти не играл и в 1954-м перебрался обратно в ЦСКА, где успешно выступал до 1961 года. Оттуда он вернулся в «Спартак», но вновь не заиграл. Любопытно, что буквально через год он перебрался в… киевское «Динамо».

Роман Ерёменко как бонус

Роман Ерёменко – последний футболист, у которого в трудовой книжке вслед за ЦСКА значится «Спартак», но как все помнят, это всё же был не прямой переход. Полузащитник был дисквалифицирован, когда в его крови были найдены следы кокаина. Пока Ерёменко был вне футбола, его контракт с ЦСКА истёк, после чего он подписал соглашение со «Спартаком». Правда, за «красно-белых» он провёл всего 4 матча, после чего отправился в «Ростов».

Маршрут «Спартак» – ЦСКА был популярнее

За всю историю из «Спартака» в ЦСКА переходили чаще, и даже в последние годы. Зимой 2016-го Роман Широков перебрался в «армейский» клуб, но спустя полгода завершил карьеру. Двадцатью годами ранее из стана «красно-белых» в ЦСКА отправились Дмитрий Тяпушкин и Андрей Иванов, а в августе 1992-го – Евгений Бушманов.

Роман Андреев