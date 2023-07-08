«Спартак» принял решение по Зиньковскому

Стала известна позиция руководства московского «Спартака» по трансферу полузащитника Антона Зиньковского.

Как информируют журналисты «Спорт-Экспресса», в стане «красно-белых» считают, что футболист в будущем принесет пользу команде. Такого же мнения придерживается тренерский штаб «красно-белых» во главе с Гильермо Абаскалем.

Ранее в СМИ были слухи, что в подписании Зиньковского заинтересован другой столичный клуб – «Локомотив».

В прошлом сезоне чемпионата России Антон поучаствовал в 28 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.