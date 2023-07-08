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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв рассказал, что нужно усилить ЦСКА для борьбы с «Зенитом»

08 Июля 2023 • 11:37 Комментировать (2)

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о соперничестве между «армейцами» и петербургским «Зенитом».

«Зенит» - не такой уж и сильный клуб. ЦСКА даст бой в следующем сезоне, но нужно прикупить пару новых игроков в нападение. Тогда у команды все будет хорошо», - передает слова Пономарева Betonmobile.ru.

Напомним, что по итогам минувшего сезона ЦСКА финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали в пятый раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Владимир Пономарёв
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Комментарии (2)
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wertygaz
08 Июля 2023 в 12:50
Зенит клуб не сильный, но у них административный ресурс оч большой. Во всех верхах свои люди, и когда надо они оперативно подключаются... поэтому вряд ли след год что то изменится... когда Газпром поиздержится и начнет экономить вот тогда шансы появятся...
Cruyff
08 Июля 2023 в 12:17
умник без тебя они не знают, что им усилить и кем
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