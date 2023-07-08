Пономарёв рассказал, что нужно усилить ЦСКА для борьбы с «Зенитом»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о соперничестве между «армейцами» и петербургским «Зенитом».

«Зенит» - не такой уж и сильный клуб. ЦСКА даст бой в следующем сезоне, но нужно прикупить пару новых игроков в нападение. Тогда у команды все будет хорошо», - передает слова Пономарева Betonmobile.ru.

Напомним, что по итогам минувшего сезона ЦСКА финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали в пятый раз подряд.