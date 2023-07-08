Агент Джикии ответил на вопрос о контракте защитника со «Спартаком»

Вадим Шпинёв, агент защитника и капитана московского «Спартака» Георгия Джикии, высказался насчет контракта футболиста со столичным клубом.

«Продление контракта? Посмотрим, что думает новое руководство и менеджмент «Спартака». Мы пока с ними не встречались и не обсуждали», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

Срок контракта между 29-летним футболистом и московским клубом рассчитан до середины 2024 года.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Джикия провел 22 поединка, записав себе в актив один результативный пас. Вместе с «народной командой» Георгий стал бронзовым призером чемпионата страны.