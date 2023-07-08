Агент рассказал о восстановлении Джикии

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, высказался о восстановлении игрока после операции.

«Джикия восстанавливается после перенесенной операции во время отпуска. У него все в порядке, скоро будет работать в общей группе без ограничений», - приводятся слова Шпинёва на страницах издания Metaratings.ru.

Трудовое соглашение защитника с «красно-белыми» рассчитано до середины 2024 года.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Джикия провел 22 поединка, в которых сделал результативную передачу, получил шесть желтых карточек и один раз был удален с поля.