«Фенербахче» и «Динамо» согласовали трансфер Шиманьски - известна сумма

Польский полузащитник Себастиан Шиманьски покидает московское «Динамо». Футболист переходит в стамбульский «Фенербахче» на постоянной основе, об этом рапортуют журналисты Sabah Sport.

По информации источника, сумма сделки составит десять миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с турецким грандом будет рассчитано до середины 2026 года. Заработная плата Себастиана составит 2,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Шиманьски выступал в чемпионате Нидерландов за роттердамский «Фейеноорд». 24-летний полузащитник принял участие в 29 поединках, в которых записал себе в актив девять забитых мячей и четыре голевые передачи.