Ветеран ЦСКА - о Фернандесе в «Зените»: «О предательстве речь идти не может»

Экс-футболист московского ЦСКА Андрей Афанасьев рассказал о том, как воспринял новость о потенциальном переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«У меня большие сомнения, что это случится. Ну а если это произойдет, я считаю, что о предательстве речь идти не может. У каждого свои причины и свои взгляды», - передает слова Афанасьева издание «РБ Спорт».

Накануне в прессе появилась информация, что Фернандес договорился с «Зенитом» о подписании контракта на два года. Заработная плата 32-летнего защитника составит 2,5 миллиона евро.

Напомним, что за ЦСКА Марио выступал с 2012 по 2022 год.