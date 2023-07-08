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Ветеран ЦСКА - о Фернандесе в «Зените»: «О предательстве речь идти не может»

08 Июля 2023 • 10:40 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Андрей Афанасьев рассказал о том, как воспринял новость о потенциальном переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«У меня большие сомнения, что это случится. Ну а если это произойдет, я считаю, что о предательстве речь идти не может. У каждого свои причины и свои взгляды», - передает слова Афанасьева издание «РБ Спорт».

Накануне в прессе появилась информация, что Фернандес договорился с «Зенитом» о подписании контракта на два года. Заработная плата 32-летнего защитника составит 2,5 миллиона евро.

Напомним, что за ЦСКА Марио выступал с 2012 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес Андрей Афанасьев
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