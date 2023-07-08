Агент: «Зайнутдинов с радостью перейдёт в «Бешикташ»

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы хавбека московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, высказался о переговорах относительно перехода своего клиента в стамбульский «Бешикташ».

«Бешикташ» ведет переговоры по трансферу Бактиёра. Если они договорятся с ЦСКА, то игрок с радостью будет выступать за турецкий клуб», - приводит слова агента инсайдер Гёкмен Озкан в своих социальных сетях.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферный ценник полузащитника – шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Бактиёр провел 21 матч, забил один гол и сделал два ассиста.